Bộ Công an: Duy trì lực lượng đảm bảo an ninh sau Đại hội XIII

Sáng 1-2, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì giao ban an ninh trật tự và kiểm tra công tác ứng trực của các lực lượng công an tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ Đại hội.



Toàn cảnh buổi giao ban. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Tổ phó Thường trực Tổ giúp việc Tiểu ban an ninh trật tự Đại hội XIII (gọi tắt là tiểu ban), cho biết đến nay, sau 10 ngày triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiểu ban nói riêng và công an các đơn vị, địa phương nói chung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội.

10 ngày qua, lực lượng công an đã triển khai phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, kỹ thuật theo đúng phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; không để xảy ra bị động, bất ngờ… Các lực lượng đã hiệp đồng, phối hợp rất tốt; công tác thông tin, liên lạc, chỉ huy, chỉ đạo luôn đảm bảo thông suốt, bí mật, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ công tác công an; công tác hậu cần, kỹ thuật, ăn ở của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đã được quan tâm, sâu sát...

Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia bảo vệ Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc và chấp hành nghiêm điều lệnh, các nội quy, quy định có liên quan. Đến thời điểm này, tình hình đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội cơ bản tốt, diễn ra theo đúng kế hoạch, phương án đề ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu mốc quan trọng, ý nghĩa lịch sử to lớn; đây là sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND.

Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tiểu ban và lực lượng CAND đã đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì quân số ứng trực, theo đúng phương án, kế hoạch được phân công; quyết tâm bảo đảm an toàn tất cả các sự kiện chào mừng thành công của Đại hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…