Bỏ pháo vào chai thủy tinh rồi đốt, 5 người nhập viện

Theo báo cáo của công an tỉnh Bình Dương, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, từ ngày 2-2 đến ngày 10-2, trên địa bàn tỉnh xảy ra năm vụ đốt pháo trái phép, trong đó có ba vụ đốt pháo nổ gây thương tích.



Ngày 29-1, tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, một thanh niên đã đốt một viên pháo ném vào bạn mình, khi viên pháo phát nổ đã bắn vào mắt người bạn này gây thương tích. Ngày 6-2 (mùng 2 tết) tại xã An Bình, huyện Phú Giáo một thanh niên đã đốt pháo, pháo nổ, người này bị thương mặt và mất một ngón tay phải.

Nghiêm trọng nhất là vụ xảy ra vào ngày 10-2 ở phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Theo đó, năm thanh niên ngồi nhậu, trong lúc nhậu một người đã bỏ một quả pháo tự chế vào chai thủy tinh rồi đốt. Sức nổ khiến chiếc chai bung nát, mảnh thủy tinh bắn ra, găm vào cơ thể cả năm.

Theo công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán, Công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường... đã tập trung điều tra, làm rõ 11 vụ, bắt 12 người.