Cà Mau kiểm tra quán bar, phát hiện 94 người dính ma tuý

Chiều 28-2, Công an TP. Cà Mau tổ chức cung cấp thông tin chính thức vụ kiểm tra quán Bar Gossip, phường 5, TP Cà Mau vào hồi 1 giờ sáng cùng ngày.



Quán vừa bị phát hiện có 94 người nghiện ma túy. Ảnh: CHÍ HẠO

Thượng tá Hồ Việt Triều, Trưởng Công an TP. Cà Mau thông tin, vào lúc 1 giờ sáng nay, 28-2, Công an TP. Cà Mau đã tiến hành kiểm tra hành chính quán Bar Gossip, tại phường 5, TP. Cà Mau. Qua đó, Công an thu giữ 59 viên thuốc lắc, 59 bịch nilon nghi có chất ma túy và mời toàn bộ 149 người có mặt về kiểm tra, trong đó có 35 nữ.

Qua kiểm tra nước tiểu, phát hiện có 94 người, gồm 74 nam, 20 nữ dương tính với chất ma túy. "Toàn bộ số người dương tính với ma túy, chúng tôi đã bàn giao về cho công an xã, phường để xử lý theo quy định", thượng tá Triều thông tin.

Cũng theo Thượng tá Triều, Công an đang tiếp tục làm rõ để tham mưu cho cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau có hướng xử lý đối với chủ quán bar này. Bước đầu, Công an TP. Cà Mau xác định quán này có dấu hiệu hoạt động trá hình, giấy phép kinh doanh ăn uống, bán bia, rượu, thuốc lá nhưng thực tế là hoạt động theo hình thức quán bar, vũ trường. Giấy phép do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp.

Trước đó, trong năm 2018, Công an TP. Cà Mau đã có 4 lần kiểm tra quán này, trong đó đã xử phạt hành chính vì có phát hiện người chơi ma túy trong quán 2 lần. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Công an chưa đủ điều kiện xác định giấy phép kinh doanh của quán này có được hoạt động quán bar, vũ trường hay không. Gần đây, Sở Văn hóa đã xác định quán không đủ điều kiện hoạt động quán bar, vũ trường.



Bar New World Club đã ngưng hoạt động sau khi bị kiểm tra có sai phạm. Ảnh: CHÍ HẠO

Năm 2018, Công an TP. Cà Mau đã kiểm tra một quán bar New World Club ở phường 6, TP Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động.