Cảnh sát nổ súng bắt 5 người chở heroin trên ô tô

Ô tô chở ma túy bỏ chạy và cảnh sát nổ súng vây bắt. Video: NG. VIẾT HẢI.

Khoảng 10 giờ 45 phút trưa 4-9, lực lượng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện nhóm người đi trên xe hơi hiệu Kia Cerato mang biển kiểm soát ở Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A, có biểu hiện nghi vấn.



Chiếc xe hơi bỏ chạy rồi kẹt giữa dải phân cách quốc lộ 1A và xe ô tô khác. Ảnh: NG.VIẾT HẢI

Khi chiếc xe nêu trên chạy đến gần Đèo Con (địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để điểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy đâm vào xe con phía trước và dải phân cách giữa quốc lộ 1A.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát phải đuổi theo và bắn chỉ thiên trấn áp, vây bắt.

Lúc này, năm nghi phạm đi trên chiếc xe hơi nêu trên nhảy ra khỏi xe để chạy trốn nhưng đã bị khống chế, bắt giữ. Công an đã thu giữ tang vật là chiếc valy chứa hàng chục bánh heroin.



Tang vật chiếc valy chứa đầy heroin trên xe hơi. Ảnh: Đ.L.

Lực lượng chức năng đã đưa năm người trên cùng chiếc xe hơi và tang vật heroin về Công an thị xã Kỳ Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.