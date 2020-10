Cặp đôi 5 lần dùng vàng lõi bạc lừa tiệm vàng ở TP.HCM

Ngày 26-10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Thị Bích Liên (SN 1986, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi can Dương Thị Bích Liên tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, trưa 17-10, Dương Thị Bích Liên đem một sợi dây chuyền vàng và một vòng đeo tay đến tiệm vàng D.P (đường An Dương Vương, khu phố 5, phường An Lạc, quận Bình Tân) và ra giá cầm cố 67 triệu đồng.

Do nghi ngờ vàng giả nên chủ tiệm vàng nhanh chóng báo công an và tìm cách giữ chân vị khách. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt mời Liên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Liên khai nhận vào đầu tháng 9-2020, Liên cùng Đặng Văn Quý (SN 1987, cùng quê An Giang) bàn kế hoạch sử dụng vàng, trang sức kém chất lượng phủ vàng 9999 ở bên ngoài, bên trong dùng lõi bạc rồi đem cầm để chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghe kế hoạch, Liên đồng ý và “góp vốn” 30 triệu đồng để cùng thực hiện.

Ngày 14-9, Quý mua một vòng đeo tay trọng lượng 5 chỉ vàng 9999 với giá 26,5 triệu đồng. Sau đó, Quý chở Liên đến tiệm vàng D.P cầm với giá 21 triệu đồng. Mục đích chủ yếu là thăm dò xem tiệm vàng D.P có sử dụng máy kiểm tra hay không. Sau khi xác định tại tiệm vàng không có máy kiểm tra vàng, cả hai quyết định thực hiện kế hoạch lừa đảo.

Hai ngày sau, Quý chạy xe máy chở Liên đến điểm cách tiệm vàng D.P khoảng 100 m rồi đưa cho Liên một sợi dây chuyền vàng dài 51 cm. Sau đó, Liên vào gặp nữ chủ tiệm vàng và cầm trót lọt sợi dây chuyền với giá 43 triệu đồng.

Phi vụ lừa đảo đầu tiên thành công, Quý tiếp tục chở Liên quay lại tiệm vàng D.P. Lần này, Quý là người vào tiệm vàng để cầm một chiếc lắc với giá 43 triệu đồng.



Các tang vật của vụ án.

Sau khi chiếm đoạt tổng cộng 86 triệu đồng từ tiệm vàng D.P, cả hai chia nhau mỗi người một nửa. Trước khi chia tay, Quý hẹn Liên khi có vàng kém chất lượng sẽ báo trước một ngày, để Liên sắp xếp thời gian cùng mình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tối 22-9, Quý hẹn gặp Liên tại một nhà trọ ở quận 7 để chuẩn bị kế hoạch cầm “vàng dỏm” cho tiệm vàng D.P. Trưa hôm sau, Quý chở Liên đến gần tiệm vàng để Liên đi bộ vào gặp chủ tiệm cầm một chiếc lắc vàng và hai vòng đeo tay với giá 90 triệu đồng.

Cùng ngày, Quý và Liên tiếp tục quay lại tiệm vàng và cầm một chiếc lắc vàng giả, lừa được 44 triệu đồng.

Sau bốn lần trót lọt, cả hai lừa được tổng cộng 134 triệu đồng của tiệm vàng D.P rồi chia nhau tiêu xài. Đến trưa 17-10, khi cặp đôi quay lại tiệm vàng lần thứ năm thì bị phát hiện.

Qua đấu tranh, Dương Thị Bích Liên còn khai nhận trước đó cùng với Quý lừa được 40 triệu đồng trong một tiệm cầm đồ ở Tiền Giang. Sau đó, hai người này tiếp tục giở chiêu trò cũ thì bị phát hiện.

Trong thời gian được người thân bảo lãnh tại ngoại, Liên bỏ quê lên thành phố và móc nối với Quý tiếp tục làm “nghề cũ”. Riêng Đặng Văn Quý hiện đang lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai từng là nạn nhân của Liên và Quý liên hệ Đội Cảnh sát hình sự (SĐT: 028.3756.0136), gặp điều tra viên Phạm Văn Thái để trình báo.