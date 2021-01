Chủ tài khoản Bích Thủy TV từng bị tố chiếm đoạt tài sản

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi; hộ khẩu thường trú tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai; hiện ngụ tại căn hộ C14J, chung cư Vision, số 96 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM). Bà Thủy bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS 2015.



Theo công an, các quyết định trên đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Năm 2011, bà Thủy từng bị Tòa án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phạt hai năm sáu tháng tù (cho hưởng án treo) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà rất nổi tiếng trên mạng xã hội với fanpage Bích Thủy TV có gần 400.000 người theo dõi và kênh YouTube Bích Thủy TV với gần 100.000 người đăng ký. Trên fanpage giới thiệu là “tổ chức từ thiện”, riêng trên kênh YouTube thì “Hãy Chung Tay Vì Người Nghèo - Những Hoàn Cảnh Còn Khó Khăn bằng những hành động thiết thực”.

Fanpage và kênh YouTube của bà Thủy chia sẻ nhiều hình ảnh bà Thủy làm từ thiện, trao quà và tiếp xúc với người dân được cho là gặp oan ức, kêu cứu hay phản ánh sai phạm của chính quyền...

Vào tháng 9-2020, một số cơ quan báo chí có đăng tải việc bà Thủy bị Cơ quan CSĐT Công an quận 8 phát thông báo truy tìm sau khi người đàn ông tên C. (41 tuổi, ngụ TP.HCM) đến tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi thuê xe không thanh toán tiền cũng như giao xe. Bà Thủy sau đó đã đến Công an quận 8 để làm việc.