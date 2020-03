Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ đốt pháo đám cưới

Văn bản nêu rõ trong ngày 3 và 4-3, báo chí đã có nhiều thông tin phản ánh về việc một gia đình tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đốt bánh pháo dài hơn 50 m để ăn mừng đám cưới. Việc này vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 406-TTg ngày 8-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.



Theo đó, chủ tịch TP Hà Nội giao chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo công an huyện điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chủ tịch TP Hà Nội cũng giao giám đốc Công an TP đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót lọt cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 15-3.

Trước đó, vào sáng 3-3, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, clip một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải băng pháo dài hàng chục mét thành nhiều dãy trước cửa nhà, treo pháo dọc hai bên lối đi vào nhà để đốt mừng đám cưới. Những băng pháo này được đặt ngay sát quốc lộ rồi đốt, khói trắng xóa. Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc, bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật này.