Chủ tịch, kế toán xã 'rút ruột' công quỹ bị bắt giam

Sáng 10-10, trao đổi với PLO, Thượng tá Trần thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Sô Bá Dựng, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa và ông Phan Trường Giang, kế toán ngân sách xã.

Hai bị can này bị điều tra về tội tham ô tài sản.



Ảnh minh họa.

Trước đó, tháng 9-2020, UBND huyện Sơn Hòa chuyển hồ sơ cho Công an huyện này để điều tra dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản đối với ông Sô Bá Dựng và ông Phan Trường Giang.

Theo kết luận thanh tra, tháng 6-2018, có hai công ty nộp 250 triệu đồng cho UBND xã Phước Tân để ký quỹ tu sửa đường bê tông ở địa phương do vận chuyển cây keo.

Ông Sô Bá Dựng đã chiếm dụng 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, tám triệu đồng chi phí tiếp khách. Ông Phan Trường Giang cũng chiếm dụng hơn 83 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, ông Dựng, ông Giang còn chi phí cho một số hoạt động của xã nhưng không có chứng từ chứng minh.



Tháng 7-2018, sau khi xã Phước Tân được một doanh nghiệp hỗ trợ 30 triệu đồng, ông Dựng tiếp tục lấy 15 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Cùng thời điểm, ông Dựng ký duyệt để kế toán ngân sách Phan Trường Giang rút 140 triệu đồng từ kinh phí bảo hành các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Phước Tân.

Trong khi đó, con đường bê tông từ trung tâm xã Phước Tân đến thôn Suối Đá bị xuống cấp, hư hỏng.

Sau khi bị Thanh tra huyện Sơn Hòa phát hiện, cuối tháng 8-2020, ông Sô Bá Dựng đã nộp trả hơn 161 triệu đồng cho ngân sách, ông Phan Trường Giang nộp trả hơn 88 triệu đồng.

Tuy nhiên, chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa nhận định hành vi của hai cán bộ này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.