Công an Bến Tre phá vụ đánh bạc tiền tỉ, bắt 66 người

Ngày 23-1 Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp Công an huyện Mỏ Cày Bắc triệt phát một tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 66 người, tạm giữ số tiền 1 tỉ 30 triệu đồng.



Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: N.Đ

Vào lúc 16 giờ ngày 22-1, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Bắc đột nhập vào nhà của bà Võ Thị Kim Hà (40 tuổi, ngụ ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) bắt quả tang một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi lực lượng công an đột kích vào tụ điểm các con bạc bỏ chạy tán loạn. Có 66 người đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu, cùng với số tiền trên người các đối tượng hơn 1 tỉ 30 triệu đồng; 55 điện thoại di động, 20 xe mô tô, 3 xe ô tô…

Tụ điểm đánh bạc này do Huỳnh Thanh Phong (tên thường gọi là Tý Em, 43 tuổi, ngụ xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc) và Phạm Ngọc Thiện (tên thường gọi là Thiện Đen, 36 tuổi, ngụ xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc) đứng ra tổ chức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.