Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ có thông báo truy tìm nạn nhân trong vụ vỡ hụi xảy ra vào năm 1995.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị can Võ Ngọc Lợi (67 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thực hiện.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng cuối 1994, Lợi công tác ở cửa hàng ăn uống thuộc Công ty du lịch TP Cần Thơ. Thời điểm này Lợi đứng ra tổ chức đứng ra làm chủ hụi cho nhiều người tham gia.

Quá trình làm chủ hụi, Lợi bị một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại hụi chết nên không có tiền trả tiền hụi viên còn lại. Do đó, Lợi đã nghĩ ra cách vay mượn tiền, vàng của nhiều người khác để bù vào. Đến hẹn, Lợi không trả tiền mà bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt cả tiền của hụi viên.

Năm 1995, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Võ Ngọc Lợi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Đồng thời ra quyết định truy nã Lợi.

Đến đầu năm 2000, Lợi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cần Thơ đầu thú và xin khắc phục hậu quả nhưng sau đó lại bỏ trốn. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cần Thơ tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Lợi.

Sau hơn 20 năm lẩn trốn, mới đây, được kêu gọi từ các ban ngành tư pháp và vận động của gia đình, Lợi đã về đầu thú và nộp tiền khắc phục hậu quả.

Nay Cơ quan CSĐT thông báo cá nhân, tổ chức nào bị Võ Ngọc Lợi chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ theo địa chỉ số 9A, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để được giải quyết quyền lợi.

Khi đến mang theo giấy tờ tùy thân và các tài liệu có liên quan gặp Điều tra viên Hoàng Chí Dũng, SĐT 0949086969.