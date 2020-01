Công an Cần Thơ tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.



Theo đó, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Hà Tấn Trọng (27 tuổi, trú phường Ba Láng, quận Cái Răng) thực hiện hành vi phạm tội. Hiện, bị can Trọng đang bị tạm giam.

Cơ quan CSĐT đề nghị các nhân, tổ chức bị Trọng chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (số 71, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) hoặc điều tra viên Lê Văn Chí Hữu, điện thoại: 0918.215.789 để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.