Công an Đắk R’lấp bắt bị can truy nã ở Đồng Nai

Ngày 5-1, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt giữ Lê Xuân Dũng (SN 1987, trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Sông Cầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Dũng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Dũng bị bắt để phục vụ điều tra. Ảnh: Q.MINH

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14-3-2020, Dũng thuê chiếc xe ô tô của ông Lê Xuân L. (trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp). Sau đó, Dũng đem cầm đồ chiếc ô tô này được 80 triệu đồng. Hết thời hạn thuê xe, do không có tiền chuộc xe để trả, Dũng đã bỏ trốn.

Sau đó, ông L. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Dũng tới cơ quan Công an. Ngày 24-8-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do Dũng bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 29-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định truy nã đối với Dũng về tội danh trên.

Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cuối tháng 12-2020, Tổ công tác Công an huyện Đắk R’lấp đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom bắt giữ Lê Xuân Dũng khi đang lẩn trốn.

Nghi can này đã được di lý về Công an huyện Đắk R’lấp phục vụ công tác điều tra.