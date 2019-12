Công an Đồng Nai quyết lập lại trật tự xã hội

Đối với băng nhóm mới manh nha hình thành phải "bóp chết tội phạm từ trong trứng nước", quyết thiết lập lại trật tự xã hội, thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, yêu cầu lực lượng công an địa phương thực hiện mục tiêu này tại lễ trong buổi lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16-12 như trên.





Nhiều quán bar khá nổi tiếng sử dụng ma túy bị lực lượng công an "tấn công".

Đồng loại "tấn công" các tụ điểm phức tạp

Nhận định các quán bar, karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là nơi phát sinh tội phạm gây tâm lý bất an trong dân nên nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh hơn một tuần, Đại tá Vũ Hồng Văn, lên kế hoạch "tấn công" những điểm "nóng" mà đã lâu không xử lý được.

Rạng sáng 8-12, Đại tá Văn đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cảnh sát chia thành ba mũi đồng loạt kiểm tra Vic Beer Club (huyện Long Thành), nhà hàng Cosmo, đặt tại lầu ba của khách sạn năm sao Center Park (TP Biên Hòa) và quán karaoke Tuấn Thảo (TP Long Khánh).

Công an bắt quả tang bảy người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý 162 người có kết quả dương tính với chất ma túy, thu giữ 48 bịch ma túy đá, sáu gói chất bột màu trắng, 165 viên dạng thuốc…

Giao thông tỉnh Đồng Nai cũng luôn phức tạp, nhất là TP Biên Hòa và công an tỉnh đã chỉ đạo, xử lý.

Chỉ trong hai đêm ngày 8 và 11-12, Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ tạm giữ gần 500 phương tiện lợi dụng cổ vũ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để gây rối, lạng lách, đánh võng, nẹt pô… gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Quyết tâm thiết lập lại trật tự xã hội

Trong buổi lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm diễn biến rất phức tạp.

Các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí nóng, cướp đất, ma túy tại các quán bar, karaoke, khách sạn diễn ra khá phổ biến, có chiều hướng gia tăng, tồn tại trong thời gian dài nhưng không được đấu tranh triệt phá, gây bức xúc trong nhân dân.



Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, yêu cầu toàn lực lượng quyết tâm thiết lập lại trật tự xã hội. Ảnh: VH

“Tôi yêu cầu lực lượng công an phải trừng trị các loại tội phạm với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thiết lập lại trật tự xã hội, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, đốt pháo… thiết lập lại trật tự kỷ cương, thay đổi diện mạo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, không để tội phạm lộng hành” - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, kể cả trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” với quyết tâm làm trong sạch nội bộ lực lượng công an tỉnh.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, yêu cầu xử lý các băng nhóm theo phương châm "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ", không để các đối tượng hoạt động trở lại.

“Toàn lực lượng phải chủ động đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động trên địa bàn, tạo chuyển biến căn bản về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Địa phương nào để tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp gây bất an cho quần chúng nhân dân, để lực lượng công an tỉnh phải trực tiếp đấu tranh, triệt phá thì trưởng công an huyện, TP đó phải chịu trách nhiệm” - Đại tá Văn đưa ra yêu cầu.