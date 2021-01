Công an Tân Bình phá nhóm trộm cắp xe máy xịn

Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy giá trị cao tại nhiều quận ở TP.HCM. Đây là thành tích phá án sau 1,5 tháng lập chuyên án theo chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM.



Băng nhóm bị công an bắt giữ.

Trộm cắp liên quận

Qua nắm địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình xác định băng nhóm do Trần Minh Tuấn (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Chí Nguyện (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Vũ Đình Quý (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) thường xuyên trộm cắp xe máy nên đã lập chuyên án.

Qua đeo bám ban đầu, lực lượng trinh sát xác định băng nhóm này không chỉ gây án tại địa bàn quận Tân Bình mà còn sang các quận khác. Tuấn, Nguyện và Quý đều thuê căn hộ ở tầng 17 của một chung cư tại quận Tân Phú, một thời gian sau chuyển về chung cư tại quận Tân Bình. Băng nhóm này do Tuấn cầm đầu.

Công an cho biết băng nhóm thường sử dụng nhiều loại xe máy để đi trộm cắp tài sản trên các quận 1, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức, Bình Thạnh…, sau đó tiêu thụ tài sản ở quận Thủ Đức và quận 12.

6 giờ sáng 23-1, Quý chở Nguyện bằng xe máy rời khỏi căn hộ trước, Tuấn đi xe máy SH mang biển số giả ra khỏi nhà sau để tránh bị trinh sát phát hiện.

Đến khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1) thì Tuấn báo cho Nguyện và Quý có một xe SH Mode đang sơ hở. Lúc này, Nguyện dùng đoản bẻ khóa chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, lấy xe tẩu thoát rồi liên hệ với NMH để bán với giá 14 triệu đồng.

Riêng Tuấn tiếp tục đi tìm kiếm “con mồi” khác. Khi Nguyện và Quý vừa bán xong xe máy, Tuấn thông báo phát hiện xe máy hiệu Sonic trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú) cho cả hai.

Lúc này, Nguyện và Quý tiếp tục đi bẻ khóa xe, xe trộm được sau đó được Quý và một người tên LHMP đem đi bán cho H. tại khu vực giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp.

Sau khi bán xong, cả hai đang đi về trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) thì bị công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của Quý tại quận Tân Bình, công an tiếp tục bắt giữ Tuấn và Nguyện, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Một tổ công tác khác của ban chuyên án cũng đã bắt giữ NMH (người tiêu thụ xe trộm cắp). Qua khai thác từ H., công an tiếp tục bắt giữ PHM (35 tuổi) và HVT (40 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp). Ngoài ra, công an còn thu giữ hai xe máy đều sử dụng biển số giả.

Qua đấu tranh, Tuấn, Nguyện và Quý đều thừa nhận hành vi, cả ba cho biết đã thực hiện bảy vụ trộm cắp xe máy khác tại nhiều quận. Tổng cộng công an thu giữ 12 xe máy, nhiều biển số giả và tang vật liên quan.



Nhiều xe máy có giá trị cao mà nhóm trộm cắp thực hiện bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Thủ đoạn tinh vi, bẻ khóa trong 10 giây



Băng nhóm do Tuấn cầm đầu thường xuyên sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi khác nhau. Qua đeo bám của trinh sát và các camera công an thu thập được, Nguyện luôn là người trực tiếp thực hiện bẻ khóa. Chỉ 10 giây là trộm được xe, sau đó cả ba liên hệ ngay với người tiêu thụ để bán. Theo công an, việc tiêu thụ xe trộm cắp diễn ra bằng cách: Nguyện và Quý đem xe đến gửi ở các bãi xe mà các bên đã hẹn sẵn.

Sau đó, các bên ra ngoài giao tiền, đưa thẻ xe cho bên mua vào lấy xe bình thường để tránh bị công an theo dõi. Đặc biệt, băng nhóm này đều sử dụng ma túy, rất manh động, luôn mang theo hung khí như dao, bình xịt hơi cay… để chống trả người truy đuổi và công an.

Đặc biệt, khi đi trộm cắp, băng nhóm thường xuyên sử dụng xe máy phân khối lớn, đi ngược chiều nhằm phát hiện người theo dõi. Nhiều đoạn đường, băng nhóm thường xuyên dừng đột ngột để kiểm tra lực lượng trinh sát theo dõi. Nhóm còn trang bị máy phá định vị. Đối với các xe trộm cắp được, băng nhóm sẽ rà định vị, sau đó thực hiện tháo định vị để tránh bị phát hiện địa điểm.

Tinh vi hơn, Tuấn mặc dù là người cầm đầu, đồng thời là người đóng vai trò cảnh giới nhưng không bao giờ đi chung với Quý và Nguyện. Cũng theo Công an quận Tân Bình, quá trình đeo bám các thành viên trong băng nhóm thường xuyên mất dấu do băng nhóm hay thay đổi khung giờ, đi ngược chiều, thay đổi chỗ ở từ quận Tân Phú đi quận Tân Bình. Tuy nhiên, cả nhóm đều thuê tầng 17 của các chung cư để ở, thế nhưng khi lên phòng, các thành viên chỉ đi tới tầng 16 rồi đi bộ lên để tránh bị theo dõi.

Công an khuyến cáo người dân bảo vệ tài sản Quá trình đeo bám, công an nhận thấy đa số người dân đều sơ hở, chủ quan nên các đối tượng mới thực hiện được hàng loạt vụ trộm cắp. Công an quận Tân Bình khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, không nên quá tin tưởng, ỷ lại vào khóa xe.