Công an thông tin về clip 'bắt cóc ở Rạch Sỏi'

Liên quan đến các clip lan truyền trên Facebook cùng dòng trạng thái cho là bắt cóc, trưa 9-1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đây là vụ đánh nhau do mâu thuẫn.

Cụ thể, Công an đang tạm giữ bốn người liên quan để điều tra hành vi giết người gồm: Trần Tuấn Thanh (27 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Chung Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang), Trần Văn Nam (28 tuổi) và Trần Thanh Việt (26 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Phạm Văn Triêu (23 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang).



Các nghi phạm Tuấn, Thanh, Việt, Nam (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: VV

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu các nghi phạm khai nhận do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn nên tối 8-1, trong lúc nhóm của Thanh và một số người khác đang đi từ thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành) về hướng TP Rạch Giá thì bị nhóm của anh Triêu đuổi theo chặn đầu xe.

Sau đó hai bên xảy ra hỗn chiến và hậu quả Triêu bị nhóm của Thanh dùng dao chém chết tại chỗ, một người khác bị thương.

Gây án xong nhóm của Thanh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến sáng 9-1, Công an đã bắt giữ được bốn nghi phạm, đồng thời thu hồi được một khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật có liên quan.

Công an Kiên Giang đang triển khai lực lượng phối hợp với Công an TP Rạch Giá và Công an huyện Châu Thành truy bắt những người còn lại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu những người có liên quan vụ hỗn chiến nói trên nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, một tài khoản Facebook đã đăng clip cùng dòng trạng thái: “Bến xe gạch sỏi kiên giang có biến vụ bắt cóc.. dùng hung khí có súng nữa rựa dao mã tấu..chém chế người. mà nghi bị bắn quá”. Dòng trạng thái này đã khiến nhiều người hoang mang.