Công an thông tin vụ cháy 8 người chết

Chiều 12-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).



Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến tám nạn nhân tử vong nói trên là do chập điện.

Hỏa hoạn bùng lên lúc mọi người say ngủ

Cuối giờ chiều 12-4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tám trong vụ cháy kinh hoàng tại phố Đại Linh. Thi thể được đưa ngay tới BV 198 Bộ Công an bằng xe cấp cứu để xét nghiệm ADN, xác định chính xác danh tính...

Vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về sinh mạng trên xảy ra vào rạng sáng 12-4. Báo cáo ban đầu của Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114, Công an TP Hà Nội sau khi nhận được thông tin đã lập tức điều động chín xe chuyên dụng các loại tới hiện trường, đồng thời thông báo Điện lực Nam Từ Liêm tiến hành cắt điện. Các đơn vị công an khác được đề nghị hỗ trợ, bảo vệ và phân luồng giao thông xung quanh khu vực cháy.

Khu vực cháy là bốn xưởng, kho với diện tích khoảng 900 m2 được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực này và cháy mạnh tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác (diện tích khoảng 100 m2).

Các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai chữa cháy. Khoảng 5 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Về thiệt hại, có hơn 500 m2 nhà xưởng bị cháy rụi gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa... chưa thống kê thành tiền. Đau đớn hơn, đã có tám nạn nhân thiệt mạng ngay trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. (sống trong khu đường Đại Linh, một trong những người đầu tiên tham gia chữa cháy) cho biết khi ông cùng mọi người đang say ngủ thì nghe thấy tiếng kêu hét ầm ĩ bên ngoài, khi chạy ra thấy khu xưởng khói lửa bốc cao. Chỉ trong vài phút lửa lan nhanh cả bốn xưởng tại đây.

“Thời điểm đó lửa cháy quá to, mùi khét nồng nặc, người dân cũng mang nước ra nhưng không làm gì được. Tôi và một số người chỉ kịp sơ tán vài chiếc xe máy ở các xưởng” - ông nói.



Hiện trường vụ cháy gây hậu quả kinh hoàng. Ảnh: T.PHAN



Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: T.PHAN

Cạn nước mắt ngóng người thân

Khoảng 9 giờ 45, khi những thi thể đầu tiên được lực lượng y tế dùng cáng cứu thương đưa về bệnh viện, dọc lối ra, nhiều người thân của các nạn nhân đứng chờ. Họ gào khóc thảm thiết, có người chạy theo đoàn cứu hộ, vạch chiếc chăn lên để xem có phải người nhà của mình không.

Một trường hợp khác, ngồi thẫn thờ ở đám cháy trong lúc chờ các thi thể được đưa ra, cha của nạn nhân Trần Văn Hải (25 tuổi) không còn đủ bình tĩnh để cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. “Tôi không biết nói gì hết, miệng cứng hết rồi, chỉ chờ mong tin từ con và cháu” - ông thất thần nói.

Trong danh sách tám người tử vong, nhiều người không khỏi đau xót trước hoàn cảnh gia đình nạn nhân Lương Văn Việt (quê Phú Thọ, là công nhân của Công ty Môi trường 79). Anh Việt cùng vợ và hai con đã tử vong trong hỏa hoạn kinh hoàng này.

Theo anh Vũ Văn Cần, quản lý xưởng, vào thời điểm xảy ra cháy, ở khu vực có nhiều vật dụng, thiết bị dễ cháy như xe máy, bình gas. “Thời điểm phát hiện cháy, tôi không thấy công nhân chạy ra. Khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa đến, mở cửa nhà xưởng phát hiện có ba mẹ con nằm ôm nhau chết” - anh Cần kể.

Cũng theo anh Cần, người chồng là công nhân ở xưởng sản xuất thùng rác, còn người vợ trước làm cấp dưỡng rồi về quê nghỉ đẻ. Ngày hôm trước người vợ đưa con lên khám bệnh, tối ngủ lại ở xưởng thì xảy ra sự việc.

Còn anh Trần Ngọc H. (26 tuổi) cho biết nhiều giờ sau hỏa hoạn anh mới lấy hết can đảm để đến cơ quan công an quận để phối hợp làm việc. Theo anh H., thời điểm hỏa hoạn, mọi người trong xưởng còn đang say ngủ.