Công an tìm 2 kẻ đi xe bán tải vào nhà dân chiếm đoạt tiền

Chiều tối 20-12, Công an xã Sơn Trường (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) ra thông báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới.



Người dân cung cấp ảnh đối tượng cho Công an xã Sơn Trường.

Theo Công an xã Sơn Trường, trong ngày hôm nay (20-12), trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân ở xã Sơn Trường và xã Sơn Lễ đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trình báo của người dân cho thấy, có hai người (một nam cao khoảng 1m75cm, một nữ cao khoảng 1m55cm) đi trên chiếc xe bán tải màu bạc mang BKS đăng ký ở Hà Nội, đến nhà các hộ dân. Hai người này nói với người dân là đi bán gà với giá 15.000 đồng/con và cung cấp thức ăn cho người dân. Tiếp theo cả hai nói cam kết 20 ngày sau mua lại con gà đó với giá 40.000 đồng/con.

Sau khi nhận 21,9 triệu đồng từ hai hộ dân, hai kẻ trên đã không cung cấp gà như cam kết mà lên xe bán tải chạy trốn. Cả hai người trên đều nói giọng Bắc và khoảng 35 tuổi.

Công an các xã và công an các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh đang thông báo cho các thôn trưởng và bà con nhân dân trên địa bàn xã biết thủ đoạn của hai đối tượng trên. Đồng thời, khi người dân phát hiện các đối tượng có hành vi và đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay cho lực lượng công an xã hoặc công an huyện nơi gần nhất.