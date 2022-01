Liên quan đến vụ cháu DNA, 3 tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội nghi bị bạo hành có nhiều vật thể giống đinh ghim trong hộp sọ, sáng ngày 19-1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết đã triệu tập người mẹ để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra, tìm ra nguyên nhân vụ việc.

“Chúng tôi đã có thông tin ban đầu, nhưng công an đang tiếp tục xác minh. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ban Giám đốc Công an thành phố thì chúng tôi sẽ công bố" - lãnh đạo công an huyện Thạch Thất nói.

Cháu A được mẹ đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất hôm 17-1, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Saint Paul Hà Nội, trong tình trạng hôn mê sâu, nghi viêm màng não. Chụp hình cản quang thấy nhiều vật thể lạ hình đinh ghim.

Theo lời gia đình, bố mẹ cháu A sinh được 3 người con, trong đó A là út.

Tháng 6-2021, bố mẹ ly hôn, A về sống với mẹ, còn bố nuôi 2 chị lớn. Từ lúc này, A ba lần phải nhập viện: Lần đầu xuất hiện dị vật ở mũi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây một tháng, phát hiện 3 cây đinh nhỏ trong đường tiêu hóa...