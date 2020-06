Cổng chào TP Dĩ An đổ sập, nhiều người thoát nạn

Chiều 4-6, UBND TP Dĩ An (Bình Dương) đã cử lực lượng di dời, thu dọn đống đổ nát do cổng chào bị đổ sập do mưa lớn.



Nhiều người may mắn thoát nạn khi cổng chào đổ sập. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày tại TP Dĩ An xảy ra mưa kèm theo gió lớn. Lúc này, cổng chào làm bằng sắt trên đường số 9 (Trung tâm Hành chính TP Dĩ An) bất ngờ đổ sập.

Khi đó, nhiều người dân đang đi trên đường la hét bỏ chạy toán loạn. Rất may, sự cố không khiến ai bị thương.

Theo ghi nhận của PV, một số cổng chào khác tại Trung tâm hành chính TP Dĩ An cũng có hiện tượng gãy nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.



Khu nhà xưởng khoảng 1000 mét vuông bị sập khi mưa lớn. Ảnh: KD

Trước đó ngày 2-6, khu nhà xưởng rộng khoảng 1000 m2 tại công ty sản xuất ghế sofa ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng bị đổ sập do mưa lớn.