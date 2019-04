CSGT An Sương kể lại vụ bắt 895 bánh ma túy

Sáng 4-4, Đại úy Giang Hoàng Thiện và Trung úy Trần Văn Lượng, Đội CSGT An Sương (Phòng PC08 Công an TP.HCM) tham gia trực tiếp vào vụ bắt ma túy “khủng” với 895 bánh ở An Sương đã được Thành Đoàn TP.HCM tặng bằng khen.