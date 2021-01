Đà Nẵng: 'Quả đấm thép' 911 trở thành nỗi sợ hãi của tội phạm

Ngày 20-1, công an TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết 10 năm thành lập lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản và sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch 911.

Theo công an TP Đà Nẵng, lực lượng 911 đã hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa, đấu tranh nhằm đảm bảo an ninh trật tự.



Một nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy bị lực lượng 911 bắt giữ. Ảnh: C.A

Lực lượng này đã và đang tạo dựng một thương hiệu trấn áp tội phạm đường phố mạnh và luôn sẵn sàng ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm khác. Lực lượng này đã góp phần tích cực trong kết quả phòng chống tội phạm của công an TP Đà Nẵng.

Theo công an TP Đà Nẵng, hai năm liên tiếp tỉ lệ phạm pháp hình sự tại TP này liên tiếp giảm. Năm 2019 giảm 5% so với 2018, năm 2020 giảm 12% so với năm 2019.

Đặc biệt, năm 2020, tỉ lệ điều tra, triệt phá, bắt nghi phạm các vụ phạm pháp hình sự của công an TP Đà Nẵng là cao nhất so với trung bình cả nước. Cụ thể: điều tra, triệt phá tội trộm cắp tài sản đạt 95%, cướp giật đạt 90%.

Bên cạnh đó, tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trong hai năm không xảy ra, ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao.