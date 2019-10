Đà Nẵng: Tạm giữ nghi phạm đang bị công an Trung Quốc truy nã

Ngày 14-10, thông tin từ Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), đơn vị này đã phối hợp với Đồn công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh) tạm giữ ông Xu Fa Gen (41 tuổi, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) theo đề nghị từ công an Trung Quốc. Người này bị Công an TP Đông Dương (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) truy nã về tội thu hút trái phép người dân đầu tư.



Xu Fa Gen bị công an Trung Quốc truy nã. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ông Xu Fa Gen liên quan đến một vụ huy động trái phép vốn của người dân với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 340 tỉ đồng).

Sau khi bỏ trốn khỏi Trung Quốc, ông Xu Fa Gen nhập cảnh vào Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Người này sẽ được các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an hoàn tất thủ tục bàn giao cho phía công an Trung Quốc.