Đâm chết bạn nhậu vì trách móc không cho đất nghĩa trang

Ngày 28-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Chương (48 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội giết người.



Bị can Dương Văn Chương. (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, chiều tối 9-4, Chương đi làm đồng về thì bạn là anh Nguyễn Văn Thạch đến nhà chơi. Chương đưa chai rượu trắng ra mời uống. Sau khi uống hai chén thì anh Thạch tỏ ý trách Chương đã hứa cho anh mảnh đất để xây nghĩa trang nhưng nay lại cho người khác xây tường bao lên đất.

Hai bên cãi nhau một lúc thì anh Thạch bảo Chương kiếm mồi nhậu tiếp. Chương vừa lấy mồi vừa gọi điện thoại cho anh Nguyễn Đức Thùy (hàng xóm) qua nhậu cho vui. Anh Thùy qua nhậu, uống được ít chén rượu thấy Chương và anh Thạch cãi nhau chuyện đất xây mộ nên anh Thùy tỏ ý trách nhậu không vui. Anh Thùy bỏ nhậu đi về.

Chương và anh Thạch ngồi lại uống rượu tiếp rồi anh Thạch tuyên bố “không sơn ai” và cầm bát ném xuống mâm nhậu. Chương trách móc “tau đi làm về muộn mệt mà mi không tôn trọng tau”. Anh Thạch thách thức và Chương chạy xuống bếp lấy dao tấn công khiến anh Thạch bị thương. Anh Thạch cúi xuống lấy chiếc bát thì Chương dùng dao tấn công tiếp khiến anh bị thương nặng, gục tại chỗ.

Sau đó, anh Thạch tử vong, Chương ra cơ quan công an đầu thú.