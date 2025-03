Người dân và hiệp sĩ ở Bình Dương vây bắt kẻ chạy xe SH Mode bị trộm 28/03/2025 18:29

Ngày 28-3, Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương lập hồ sơ, lấy lời khai ban đầu người chạy chiếc SH Mode bị mất trộm trước đó 3 ngày ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Người dân và hiệp sĩ vây bắt nghi can trộm xe máy giao cho công an. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 25-3, gia đình chị PTKH (34 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện đã bị kẻ gian đột nhập trộm một xe máy SH Mode cùng nhiều tài sản khác, nên trình báo công an.

Được biết, trên xe có gắn thiết bị định vị GPS theo dõi, nhưng đã hết hạn từ lâu vì chị H không gia hạn gói cước.

Đến ngày 28-3, chị H liên hệ với cửa hàng để gia hạn gói cước, thì phát hiện xe máy đang di chuyển trên Quốc lộ 1K hướng Đồng Nai đi TP.HCM.

Lúc này, nhóm phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An đang trên đường tuần tra thì phát hiện chiếc xe máy SH Mode bị mất trước đó do một người đàn ông điều khiển nên theo dõi.

Phát hiện có người đeo bám, người đàn ông chạy đến một con hẻm thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An thì bỏ xe chạy bộ, cùng lúc này nhóm phòng chống tội phạm và người dân vây bắt người này giao cho công an.

Người đàn ông sau đó được bàn giao cho Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Tại trụ sở công an, người này khai tên KD (36 tuổi).

Trao đổi với PV, chị H cho biết tối đó đi ngủ đã cẩn thận đưa xe vào trong nhà và đóng cửa ngủ, đến sáng dậy thì tá hỏa phát hiện mất xe.