Đâm chết bạn vì mâu thuẫn khi chơi đánh bạc

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Thạch An (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người.

Trước đó, Thạch An và anh Ngô Thanh Quốc (31 tuổi, quê Vĩnh Long) đều là nhân viên của quán ăn Chín Hải thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.



Thạch An tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Chiều 19-2, An cùng Quốc và Võ Thanh Tuấn (31 tuổi) cũng là nhân viên của quán tổ chức uống rượu tại quán. Sau đó cả ba cùng tổ chức đánh bài dưới hình thức bài cào ba lá ăn thua bằng tiền rồi giữa An và Quốc cự cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Sau đó cả ba người không chơi đánh bài nữa, An ra võng nhà trên nằm ngủ.

Đêm cùng ngày, Tuấn và Quốc đi ngang qua chỗ An nằm, nhắc lại chuyện mâu thuẫn trong lúc đánh bài nên cả hai tiếp tục cự cãi. An bực tức, thấy có con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn cạnh võng nên đứng dậy cầm dao đâm một nhát vào bụng Quốc.

Sau đó, An bỏ dao xuống rồi tiếp tục trở lại võng ngồi. Quốc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.