Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra vụ việc gia đình một phụ nữ sinh sống trên địa bàn liên tục bị tạt chất bẩn, sơn do liên quan đến cho vay lãi nặng.



Camera ghi hình kẻ tạt sơn vào nhà gia đình bà Y.. Ảnh cắt từ clip

Theo bà Phạm Thị Ngọc Y. (chủ nhà), thời gian gần đây nhà bà và người thân cũng như quán cà phê của em ruột liên tục bị những kẻ lạ mặt tạt chất bẩn và sơn.

Cụ thể, khuya 14-5, hai người đàn ông đi xe máy dừng trước quán cà phê của em ruột bà Yến ở phường Long Thạnh Mỹ. Sau đó một người tạt chất bẩn vào quán rồi rời đi.

Đến 27-5, một người đàn ông mặc áo mưa, bịt khẩu trang cầm hai bịch sơn tiếp tục tạt vào hai căn nhà của bà Yến trên đường số 20, phường Thạnh Mỹ Lợi.



Hiện trường gia đình bà Yến bị tạt chất bẩn, sơn. Ảnh cắt từ clip

Theo bà Yến, nguyên nhân được xác định là vào năm 2015 bà vay 1,7 tỉ đồng của người đàn ông tên T. với lãi suất 170 triệu đồng/10 ngày (chưa bao gồm tiền gốc).

Sau đó bà đã trả nợ lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng vấn chưa hết, đến giữa năm 2020, bà mất khả năng trả nợ thì bị nhiều người đe dọa, khủng bố tinh thần.

“Tôi lỡ vay với lãi cắt cổ và cũng đã trả số tiền lớn nhưng vẫn không được buông tha” - bà Yến nói thêm.

Vụ việc sau đó được bà Yến trình báo Công an TP Thủ Đức. Tiếp nhận vụ việc công an đã mời bà Yến lên làm việc và đang trong quá trình điều tra, làm rõ.



Bà Yến bị bỏng nhẹ ở cổ do đổ xăng lên người với ý định tự tử vào sáng 2-6. Ảnh: GĐCC

Gia đình bà Yến cho biết sáng 2-6, bà Yến để lại lá thư tuyệt mệnh rồi lên Công an TP Thủ Đức tiếp tục trình báo nhưng do không giữ được bình tĩnh nên đã dùng xăng đổ lên người với ý định tự thiêu. Công an đã ngăn cản kịp thời.

“Cô Yến bị bỏng nhẹ ở vùng cổ do xăng nóng và được công an đưa về trụ sở Công an phường Thạnh Mỹ Lợi để gia đình đón và chăm sóc” - cháu gái bà Yến cho PLO biết thêm.