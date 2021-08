Ngày 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với bốn bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Những người này gồm Nguyễn Hiếu Thảo (19 tuổi), Châu Văn Hạnh (23 tuổi), Đặng Văn Pháp (29 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Võ Quốc Hoài (22 tuổi, ngụ Tiền Giang).



Bốn bị can. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 9-8, lực lượng chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 (trên quốc lộ 30, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) phát hiện Thảo điều khiển xe đến có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lúc này, Thảo không chấp hành mà bỏ chạy nên lực lượng liền đuổi theo và bắt giữ được Thảo.

Kiểm tra túi nylon của Thảo, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn loại ổ quay (mức độ xác thương như vũ khí quân dụng) và bảy viên đạn.

Thảo khai đang đi giao súng cho Hoài ở gần khu vực chốt. Qua điều tra, xác minh, công an huyện Cao Lãnh đã bắt giữ thêm Hoài, Hạnh và Pháp.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ cuối năm 2020 đến nay, đơn vị đã khởi tố sáu vụ án với tám bị can về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.