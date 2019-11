Đi thăm cô ngày 20-11, nữ sinh bị xe cứu hỏa tông tử vong

Trưa 20-11, công an tỉnh Bến Tre phối hợp với ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân bị xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH Công an tỉnh Bến Tre cán tử vong.



Chiếc xe trong tai nạn khiến nam sinh tử vong Bến Tre

Sự việc diễn ra ngay cổng ra vào cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH công an tỉnh (phường Phú Tân, TP.Bến Tre). Nạn nhân là em Trần Đoàn Phương Tâm (16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Trần Văn Ơn, huyện Châu Thành, Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 trưa 20-11, em Tâm đi xe đạp điện trên hành lang đường Đại lộ Đồng Khởi (phường Phú Tân, TP.Bến Tre).

Khi đến cổng cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH công an tỉnh Bến Tre, Tâm lái xe đạp điện xuống lề băng qua cổng thì bị xe cứu hỏa 71B-0745 do Trung úy Phan Phi Long (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH công an tỉnh) điều khiển quẹo vào cổng, cán tử vong.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo tìm hiểu, Trung úy Long lái xe cứu hỏa đi phục vụ Lễ hội dừa về cơ quan nghỉ trưa, khi vừa lái xe băng qua đường Đại lộ Đồng Khởi quẹo xe vào tới cổng cơ quan thì xảy ra sự việc.



Hiện trường vụ TNGT

Một nam sinh từng học chung với nạn nhân cho hay trước đây Tâm là học sinh trường THCS Vĩnh Phúc ở TP.Bến Tre, sau đó thì gia đình chuyển về Châu Thành sinh sống.

"Nay bạn Tâm đi chơi Lễ hội dừa ở TP.Bến Tre sẵn dịp ghé thăm nhà cô giáo cũ ở TP Bến Tre nhân ngày 20-11, lúc về thì bị nạn...” - Người bạn nói.