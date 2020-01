Đi thăm ruộng, nông dân mất xe máy trong nháy mắt

Ngày 2-1, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Huỳnh Hữu Hiệp (35 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) và Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, chiều 11-12, ông Nguyễn Văn Tiền đậu xe máy ở lộ nông thôn, đi ra thăm ruộng. Khoảng 5 phút sau, ông Tiền quay lại thì phát hiện xe máy đã bị kẻ gian lấy mất.



Bị can Huỳnh Hữu Hiệp và Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Hải Dương

Qua điều tra, công an mời Hiệp và Bình lên làm việc và cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hai đối tượng khai nhận nhân lúc xe ông Tiền không ai trông coi nên đã dùng đoản tự chế bẻ ổ khóa, lấy trộm xe rồi mang cất giấu nhà người quen. Để tránh bị phát hiện, đối tượng tháo biển số, gương chiếu hậu, tem xe, cà số khung và cả số sườn.

Hiệp và Bình đều nghiện ma túy và có tiền án. Trong đó, Hiệp có một tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Bình có tiền án về tội trộm cắp tài sản.