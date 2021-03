Diễn biến vụ triệt phá đường dây xăng giả lớn nhất nước

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi nắm được thông tin một số cây xăng trên địa bàn có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng, công an tỉnh lập chuyên án mang tên 920G để điều tra.



Công an làm việc với Phan Thanh Hữu, bị can cầm đầu đường dây xăng giả.

Hơn 500 cảnh sát đồng loạt bao vây kẻ cầm đầu

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các đối tượng đã sử dụng tàu biển tải trọng lớn nhập xăng từ phao số 0 đưa về ụ nổi giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) để pha chế xăng giả.

Ụ nổi này nằm ở giữa sông Hậu, khu vực này có khoảng cách hai bờ lên đến 2,5 km. Nơi đây, nhóm làm xăng giả cho người liên tục tuần tra xung quanh bằng tàu cao tốc, không cho tàu hay người lạ mặt nào đến khu vực ụ nổi, nơi neo đậu các tàu, sà lan.

“Ở trên bờ, một nhóm người dùng nhà nuôi chim yến làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi nghi ngờ có người lạ xuất hiện, theo dõi, chúng điều giang hồ chuyên nghiệp đến triệt hạ, kể cả trinh sát. Để tiếp cận khu vực, thu thập chứng cứ, thông tin, các trinh sát vào đủ vai như xe ôm, người đi câu, dân chài lưới...” - Đại tá Quang nói.

Sau nhiều tháng đeo bám, các trinh sát có toàn cảnh về đường dây này, xác định ông trùm Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) là người tổ chức, móc nối để phân phối cho các cây xăng ở các tỉnh, thành.

Xét thấy quy mô, phức tạp của đường dây trên, Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cho Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) điều động lực lượng hỗ trợ phá án.



Công an khám xét cây xăng Thanh Bình (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đêm 6-2 (25 tết Tân Sửu), hơn 500 cảnh sát chia làm 14 tổ công tác âm thầm tiếp cận mạn tàu, ụ nổi. Trên bộ, hàng trăm trinh sát cô lập khu vực, năm canô và một số tàu cao tốc hộ tống vây ráp theo thế gọng kìm. Khi công an xuất hiện, khu vực ụ nổi ở Vĩnh Long có hàng chục người đang pha chế xăng, bơm xăng và họ đã chống trả quyết liệt. Nhiều nghi can dùng tàu lớn đâm vào canô cảnh sát để tẩu thoát nhưng tất cả đều bị bao vây.

Công an nhanh chóng bắt giữ Phan Thanh Hữu, người cầm đầu đường dây xăng dầu giả cùng các đồng phạm. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ). Trung được cho là ông trùm đường dây mua bán hóa đơn giả trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Hữu cầm đầu.

Triệt phá dần đường dây “khủng”



Sáng 26-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy Tàu Nhật Minh 07 và Tàu Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn. Hai tàu này được các nghi phạm sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu. Thời điểm bị lực lượng công an vây ráp, bắt giữ, những người trên hai tàu đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường bỏ chạy, các nghi phạm trên hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã thực hiện sơn sửa lại nhằm che mắt lực lượng chức năng. Sau nhiều ngày truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hai tàu trên tại cầu cảng sông Hậu, thuộc địa bàn ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Đồng thời công an bắt giữ hai thuyền trưởng chở dầu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 gồm Dương Văn Mẫn (43 tuổi, quê Nam Định) và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TP.HCM).

Mở rộng điều tra, ngày 5-3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), về tội nhận hối lộ.



Công an khám xét hai tàu chở dầu của Công ty Vân Trúc. Ảnh trong bài: CA

Ngày 9-3, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Trưởng ban chỉ đạo chuyên án 920G, chỉ đạo gần 400 cảnh sát đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của Lê Thanh Tú cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (trú TP Thủ Đức).

Vợ chồng Tú và Vân là giám đốc và quản lý điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc có các trụ sở và chi nhánh tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Ngoài trụ sở chính, vợ chồng Tú và Vân đã thành lập thêm 11 chi nhánh của Công ty Vân Trúc tại TP.HCM, Bình Dương và xây dựng một bến thủy nội địa có thể tiếp nhận tàu thủy chở xăng với tải trọng 1.000 tấn… Đây là công ty kinh doanh và phân phối xăng dầu có tiếng ở phía Nam.

Mở rộng chuyên án 920G sản xuất xăng giả, ngày 25-3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Phước đồng loạt khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Thanh Bình, Công ty Tài Lộc và Công ty Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước.

Tiếp đó, ngày 28-3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đồng loạt khám xét khẩn cấp tại sáu địa điểm là trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức (Long An).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Phong và Ba được xác định là hai nghi can giữ vai trò điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.

Thu hàng trăm tỉ đồng, hàng triệu lít xăng giả Ban chuyên án đồng loạt tiến hành khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở và nơi ở của nhóm sản xuất xăng giả cực lớn tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, thu giữ hơn 100 tỉ đồng tiền mặt, 50 sổ hồng, hơn chục tàu biển, sà lan, xe bồn và gần 2,7 triệu lít xăng giả và các thùng hóa chất...