Đồng Nai: Cảnh sát truy đuổi kẻ trộm ô tô như phim

Ngày 22-8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ Lưu Tấn Phát (27 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 21-8, nhận được tin báo có một nghi can vừa lấy trộm xe ô tô ở huyện Long Thành chạy về hướng huyện Nhơn Trạch.

Công an Đồn KCN Nhơn Trạch đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức chốt chặn để bắt đối tượng.

Khi phát hiện công an, nghi can tăng ga với tốc độ rất cao, húc vào đuôi xe mô tô đặc chủng nên các lực lượng chức năng buộc phải giữ khoảng cách chờ thời điểm thuận lợi sẽ tổ chức chặn bắt.





Chiếc ô tô nghi can lấy trộm. Ảnh: CA

Khi xe của nghi can đi vào đường hẹp lưu lượng phương tiện động nên lực lượng chốt chặn ép xe chặn đầu.



Lúc này nghi can đã tông thẳng xe vào xe của công an để tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên lực lượng công an cũng đã khống chế được đối tượng, thu giữ tang vật. Khi bị bắt nghi can đang trong tình trạng “ngáo đá”.

Tại cơ quan Công an, nghi can Lưu Tấn Phát khai khi phát hiện ô tô của gia đình chị Đ (huyện Long Thành) đỗ ở gần nhà, không thấy người nên đã trộm xe với ý định bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.