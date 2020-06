Đồng Nai: Xác minh thông tin 2 báo đen xuất hiện gần nhà dân

Ngày 30-6, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Lộc cho biết, đang phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu khẩn trương xác minh thông tin về việc có hai con báo xuất hiện trên địa bàn xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu).

Trước đó, công an xã Tân An thông báo: Thời gian gần đây người dân địa bàn ấp 5 (xã Vĩnh Tân) phát hiện khu vực giáp ranh giữa ba xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân xuất hiện hai con báo màu đen to khoảng 100 kg. "Công an xã Tân An cảnh báo người dân trong vùng cảnh giác, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện báo xuất hiện" - thông báo nêu.

Ông Lộc cho biết: "Hiện chỉ mới là thông tin của người dân nên cần xác minh. Loài báo đã không còn ở khu vực này từ lâu. Rất có thì khả năng có người nuôi động vật nghi là báo đen sổng chuồng nhưng trong địa phương cũng không có ai đăng ký nuôi loài vật này".

Đại diện công an xã Tân An cũng cho biết từ tin báo của người dân đã phát hiện động vật giống báo đen ra vào khu dân cư nên việc cảnh báo để đảm bảo tính mạng của người dân là cần thiết.