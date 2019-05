Đường dây ma túy Kentamin 500 tỉ đồng đã bị bắt như thế nào?

Sáng ngày 12-5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Cục Hải quan TP.HCM đồng chủ trì tổ chức họp báo, cung cấp một số thông tin đến chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy Ketamine với số lượng lớn nhất từ trước đến nay để đi nước thứ ba tiêu thụ (trị giá gần 500 tỷ đồng).



16 giờ ngày 11-5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Cục Hải quan TP.HCM đồng chủ trì cùng nhiều đơn vị phối hợp ập vào kho hàng ở Bình Chánh bắt quả tang 500kg ma túy kentamin. Ảnh HT.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đây là chuyên án mà số lượng ma túy Ketamine lớn nhất, có giá cao nhất. Đồng quan điểm, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cũng cho rằng đây là chuyên án có sự phối hợp và đạt hiệu quả cao nhất giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan.



Khu vực kho hàng được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Ảnh HT.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã phá niêm phong, đưa toàn bộ số ma túy khủng ra khỏi chiếc xe ô tô Inova biển số 51F-94039 ra ngoài để khám nghiệm, điều tra. Jhu Minh Jyun (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cũng được đưa đến để chứng kiến quá trình khám nghiệm.



Số ma túy khủng nói trên được cất giấu trong thiết bị máy móc nhằm đưa ra nước ngoài. Ảnh HT.

Bên trong xe ô tô 7 chỗ, số lượng ma túy được đựng trong túi nilon, bốc mùi nồng nặc. Nhiều túi có biểu hiện rỉ nước màu cà phê. Tất cả số hàng này trọng lượng 500kg.

Trước đó, 16 giờ ngày 11-5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Cục Hải quan TP.HCM đồng chủ trì, có sự phối hợp của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 – Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; Công an các quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, TP.HCM; Công an tỉnh Bình Dương phá thành công chuyên án 719ĐL và chuyên án số M918 do Cục Hải quan TP.HCM xác lập về đường dây buôn bán vận chuyển trái phép ma túy do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu.



Một gói ma túy có trọng lượng 22kg được kiểm tra. Ảnh NT.

Các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy Ketamine với số lượng lớn nhất từ trước đến nay để đi nước thứ ba tiêu thụ (trị giá gần 500 tỷ đồng), đây là loại ma túy khan hiếm, đắt tiền do độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần so với ma túy khác.

Liu Minh Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, trú tại Tân Bình) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động đường dây tội phạm trên.

Theo cảnh sát, ngày 14-3, Liu Minh Yang chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam, vận chuyển 4 máy ép về kho hàng tại Bình Tân để cất giấu ma túy.



Jhu Minh Jyun là người nhận lệnh từ ông trùm đường dây tiếp nhận và vận chuyển lô hàng. Ảnh NT.

Do thời gian gần đây, Yang biết việc vận chuyển khó khăn, cảnh sát liên tục bắt nhiều vụ vận chuyển với số lượng lớn ma túy nên lo lắng. Ông trùm đã chỉ đạo đàn em đưa “hàng” về kho mới tại huyện Bình Chánh.

Ngày 10-5, qua nghi vấn từ tin báo về việc các đối tượng thuê hàn gia cố 06 trục ru-lô của 03 máy ép bao bì tại kho hàng huyện Bình Chánh. Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng, Trưởng ban chuyên án Cục Hải quan thành phố, chỉ đạo Đội Kiểm soát ma túy Cục khẩn trương chia thành 5 tổ, chuẩn bị sẵn 3 phương án linh hoạt để phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trinh sát, bắt giữ các đối tượng và tang vật trên.



Nguyễn Thị Ngọc Vân cũng bị cảnh sát bắt phục vụ công tác điều tra. Ảnh NT.

16 giờ ngày 11-5, hàng trăm cảnh sát ập vào kho hàng tại đường Liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện 04 máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và nhiều bao hóa chất sệt màu nâu có nghi vấn, chứa tổng số gần 500kg Ketamine trong xe 01 ô tô Innova và 02 va-ly vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt.

Cũng trong ngày 11-5, Ban chuyên án cũng đã đồng loại bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở Liu Minh Yang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động đường dây tội phạm trên; Nguyễn Thị Thu Vân (quốc tịch Đài Loan, trú tại Tân Phú), là bạn gái Jhu Minh Jyun, giúp sức cho Jhu Minh Jyun và phiên dịch Tô Gia Mỹ (quốc tịch Trung Quốc) vai trò phiên dịch và giúp việc cho Jhu Minh Jyun.



Sáng cùng ngày, số ma túy khủng nói trên được đưa ra ngoài, phục vụ công tác giám định, xử lý. Ảnh NT.

Tại buổi họp báo, ông Đinh Ngọc Thắng, cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết chuyên án được thiết lập từ tháng 9-2018, có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng. Số lượng ma túy lớn được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam với 2000 km đường biên, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, nơi ở… gây khó khăn cho lực lượng chức năng.



Theo cảnh sát, Yang và Jyun đều có điểm chung trên cơ thể là hình xăm hổ ở chân trái. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.