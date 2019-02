Giả cán bộ sở nội vụ để lừa chạy việc

Ngày 21- 2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Hòa (39 tuổi, trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lê Quang Hòa.

Hòa công việc không ổn định nhưng ăn mặc sang trọng, thuê xe hơi đi giới thiệu làm cán bộ Sở Nội vụ, có thể "lo" được việc làm trong cơ quan nhà nước cho nhiều người.



Tháng 1-2016, Hòa đi xe thuê đến gặp ông N.N.B. (trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) giới thiệu là "cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An" sẽ "chạy" cho con gái ông B. làm công chức. Ông B. tin tưởng đưa số tiền 315 triệu đồng để lo việc cho con gái. Lấy được số tiền trên Hòa trả tiền thuê xe và ăn chơi. Sau đó, sự việc bị phát giác, Hòa trả lại 235 triệu đồng cho ông B.

Đầu năm 2017, Hòa cũng lừa xin việc cho con gái của bà N.T.M.H. (trú trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vào làm kế toán Ban dự án kinh tế Nghệ An , thuộc Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An. Theo đó, Hòa đã lấy của bà H. số tiền 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Đến cuối năm đó, chờ mãi không thấy "cán bộ" Hòa đưa quyết định tuyển dụng con gái đi làm công chức, bà H. liên lạc với Hòa thì "không liên lạc được". Bà H. tìm hiểu mới biết bị lừa, nên tìm Hòa đòi lại tiền. Một năm sau Hòa chỉ trả cho bà H. 270 triệu đồng.

Cùng với chiêu trên, Hòa hứa chạy cho em trai chị T.T.H. (trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) chuyển công tác từ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Hòa chiếm đoạt của chị H. 130 triệu đồng.

Đến tháng 5- 2018, người này lừa chạy cho con gái anh Đ.V.T. (trú xã Bồng Khê) vào biên chế giáo viên để chiếm đoạt 200 triệu đồng.