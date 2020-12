Giám đốc Công an TP.HCM nhận huân chương chiến công

Ngày 22-12, Công an TP.HCM tổ chức khai mạc Hội nghị tổng kết tình hình, công tác Công an năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 dưới sự chủ trì của thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.



Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh giáp ranh…



Công an TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, công tác Công an năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Ánh CA

Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 trong năm 2020.

Theo đó, tại thành phố, Công an TP đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ngay từ cơ sở; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết năm 2020 đã đề ra. Qua đó, giữ vững ổn định an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.



Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công cho Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh CA

Đặc biệt là phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm trong năm 2020, Công an TP ghi nhận xảy ra 4.409 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (so với cùng kỳ giảm 13 vụ và cũng là năm thứ 6 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự). Công an TP đã điều tra khám phá 3.220 vụ (đạt tỷ lệ 73,03%), bắt 5.119 tên.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy, công an đã phát hiện, điều tra 1.795 vụ/4.988 đối tượng (khởi tố 1.578 vụ/2.107 bị can); thu giữ 34,3 kg hêrôin; 758,2kg ma túy tổng hợp; 312,3 gram cocain; 82,5kg cần sa; 3 quả nổ tự chế, 32 khẩu súng, 1.064 viên đạn các loại.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được duy trì ổn định, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Công an ghi nhận xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 560 người, bị thương 141 người (so với cùng kỳ giảm 39 vụ, giảm 74 người chết, giảm 22 người bị thương).

TP ghi nhận xảy ra 290 vụ cháy, giảm 52 vụ so với cùng kỳ năm 2019, làm chết 12 người, bị thương 27 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 13,3 tỷ đồng; xảy ra 246 vụ tai nạn, sự cố có tổ chức cứu nạn, cứu hộ và giải cứu được 82 người.



Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh CA

Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, trong năm 2021 sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; đấu tranh quyết liệt, triệt xóa bằng được các loại tội phạm, nhất là băng, nhóm tội phạm có tổ chức, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án, tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, không để hình thành, tồn tại các băng, nhóm hoạt động theo “kiểu xã hội đen”, hoạt động lộng hành.

Công an địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành liên quan và huy động cả hệ thống chính trị triệt xóa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Bộ Công an và Công an Thành phố phát động.



Ông Trần Lưu Quang Phó Bí thư thường trực thành ủy chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh CA

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc công an TP, Giám đốc Công an TP phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân gắn với chủ đề của đảng bộ CATP năm 2021 “Đoàn Kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng Công an TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ông cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị Công an TP tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, ma túy, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tham mưu UBND TP về bảo đảm duy trì tốt an ninh kinh tế, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CATP đã đạt được trong năm qua, nhất là không quản ngại khó khăn, gian khó, bất kể ngày đêm để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Giám đốc Cong an TP tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, nỗ lực phấn đấu trong công tác để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho lực lượng CATP ngày càng hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an cũng trao Huân chương chiến công cho Giám đốc Công an TP và Cờ thi đua, Giấy khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.