Hạn chế giao thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 do sập cầu

Sáng 30-11, Chị cục Đường thủy nội địa phía Nam có thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 do sự cố xe tải chở quá tải làm sập cầu dân sinh Thiên Hộ trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang).



Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Đ.H

Theo đó, vào lúc 22 giờ 15 tối 29-11, tại Km 45+870 kênh Tháp Mười số 2 thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xe tải 66C- 047.78 lưu thông qua cầu Thiên Hộ làm sập nhịp giữa cầu dân sinh Thiên Hộ làm tắt nghẽn giao thông đường thủy và giao thông đường bộ.

Để đảm bảo an toàn giao thông thủy tại khu vực kể từ ngày 30-11- 2020 cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ trên kênh Tháp Mười số 2.

Tại khu vực cầu Thiên Hộ có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuân thủ theo hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết đẩm bảo giao thông thủy tại hiện trường.



Sự cố sập cầu Thiên Hộ do xe chở quá tải. Ảnh: Đ.H

Theo thông tin ban đầu,vào khoảng 10 giờ 30 tối 29-11, trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) xảy ra vụ sập cầu Thiên Hộ (thị trấn Thiên Hộ, huyện Cái Bè) do xe chở lúa quá tải.

Vào thời điểm trên tài xe tải biển kiểm soát 66C-04778 do tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển chở 15 tấn lúa di chuyển qua cầu Thiên Hộ hướng từ Đồng Tháp đi Tiền Giang và khi đến nhịp giữa của cầu, do xe chở quá tải đã làm sập nhịp giữa của cầu.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sự cố trên là do xe tô tô tải biển kiểm soát 66C-04778 vào đường cấm, chở quá tải.