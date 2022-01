Bộ Công an vừa có thống kê ban đầu về kết quả trong 15 ngày thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 29-12-2021 đến 13-1-2022).



Đánh giá chung, lực lượng công an toàn quốc đã tập trung ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tín dụng đen (TDĐ).

Liên tiếp phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Theo Bộ Công an, càng về cuối năm, tình hình an ninh trật tự càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, buôn bán và vận chuyển ma túy trái phép; cho vay lãi nặng, TDĐ. Đặc biệt, tội phạm càng manh động hơn sau khi xã hội bước vào trạng thái bình thường mới.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận lấy lời khai nghi can trong đường dây tín dụng đen. Ảnh: CACC

Bộ Công an đã chủ động dự báo tình hình, diễn biến tội phạm, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm phạm tội.



Kết quả, trong thời gian 15 ngày, lực lượng công an toàn quốc đã điều tra, khám phá 376 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt và xử lý hơn 700 người.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh/TP Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc bắt giữ kẻ dùng súng cướp Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng chỉ sau hai ngày gây án.

Công an các tỉnh/TP Đồng Nai, TP.HCM, Hải Dương, Hà Giang, Gia Lai, Vĩnh Long trong vòng 24 giờ đã bắt giữ các nghi phạm trong các vụ án giết người…

Trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ án cướp tại nhà dân và của tài xế taxi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân nhanh chóng được công an khám phá. Nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được mở rộng, điều tra làm rõ, đạt kết quả tích cực.

Tại nhiều địa phương, công an đã phát hiện, xử lý hàng chục cơ sở, đấu tranh làm rõ, bắt giữ hàng trăm kẻ hoạt động phạm tội liên quan đến TDĐ. Trong đó phải kể đến chiến công của Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh/TP TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh phá chuyên án cho 2.608 người vay lãi nặng hơn 100 tỉ đồng.

Để kịp thời động viên, biểu dương công an các đơn vị, địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã khen thưởng đột xuất cho bốn đơn vị trực thuộc bộ, 18 địa phương với 47 đơn vị cấp phòng và 27 công an cấp huyện, sáu công an cấp xã đã lập chiến công xuất sắc trong điều tra, khám phá tội phạm.

Tiếp tục tấn công mạnh các loại tội phạm

Cùng với việc bắt giữ, triệt phá các ổ nhóm hoạt động TDĐ, lực lượng cảnh sát hình sự công an các địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý nhà nước về công tác an ninh trật tự, chú trọng kiểm tra các cơ sở cầm đồ, xử lý nghiêm những cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan chức năng cũng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân hiểu biết các quy định của pháp luật về giao dịch vay mượn, huy động vốn an toàn. Việc bắt giữ, triệt phá các đối tượng, ổ nhóm cho vay lãi nặng đã góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi loại tội phạm này, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Trên lĩnh vực quản lý về trật tự, an toàn xã hội, công an các địa phương đã tăng cường công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, nắm hộ, nắm người, đồng thời tổ chức vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kết quả đã vận động, thu hơn 1.300 khẩu súng, gần 3.800 viên đạn, 143 lựu đạn, gần 20 kg thuốc nổ và hàng chục ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Trong đợt cao điểm, công an các địa phương đã phát hiện hơn 400 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 3,66 tấn pháo nổ.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 93.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 105 tỉ đồng, tước hơn 7.000 giấy phép lái xe, trong đó đáng chú ý đã xử lý 11 trường hợp tài xế liên quan đến ma túy, hơn 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian tới, công an tiếp tục tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm như chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Công an.