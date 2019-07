Hàng loạt trường gà tại Tiền Giang liên tiếp bị triệt phá

Ngày 8-7, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại xã Tân Trung.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Gò Công phối hợp với Công an xã Tân Trung bí mật thâm nhập và bắt quả tang hàng chục “con bạc” đang tham gia đá gà, lắc bầu cua ăn thu bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Két (ngụ ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, Thị xã Gò Công).



10 đối tượng đá gà tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công bị bắt giữ

Tại đây, lực lượng Công an bắt giữ 10 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 16 xe máy, hai con gà đá, hai cặp cựa sắt, hai bộ lắc bầu cua, trên 17 triệu đồng… Tụ điểm đá gà trên do đối tượng Mai Văn Khang (còn gọi là Đen, sinh năm 1982, ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) đứng ra tổ chức.

Để tránh bị phát hiện, Khang cho cảnh giới canh chừng ở đường vào tụ điểm đánh bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã bắt giữ người cảnh giới rồi thâm nhập vào tụ điểm cờ bạc tóm gọn các đối tượng đang sát phạt nhau.

Tương tự, trong vòng hai ngày (ngày 5 và ngày 6-7) lực lượng Công an cũng đã triệt phá hai tụ điểm đánh bạc, đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Vụ thứ nhất, vào khoảng 16 giờ ngày 6-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Đông tiến hành triệt phá tụ điểm đánh bạc, đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Võ Tuấn Kiệt (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông).



Tang vật trong một vụ đá gà vừa bị công an Tiền Giang triệt phá

Lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 17 đối tượng tại nơi tổ chức đánh bạc, tang vật thu giữ gồm: 14 điện thoại di động, sáu xe máy, hai cặp cựa sắt, một bộ lắc bầu cua, 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng, trên 73 triệu đồng (tiền tạm giữ trên người các đối tượng)… Tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Mai Đăng Khôi (sinh năm 1991, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức.

Vụ thứ hai, vào khoảng 14 giờ ngày 5-7, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an huyện Gò Công Đông triệt phá tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Trần Minh Quân (sinh năm 1976, ngụ ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông).

Trong vụ này, lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 34 đối tượng có mặt tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: một con gà đá, hai cặp cựa sắt, một bộ lắc bầu cua, 28 điện thoại di động, 24 xe máy các loại, trên 116 triệu đồng (tiền tạm giữ trên người các đối tượng), cùng nhiều tang vật có liên quan. Tụ điểm cờ bạc do đối tượng Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức

Hiện các vụ việc trên đang được công an địa phương lập hồ sơ để xử lý theo quy định.