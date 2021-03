Hàng trăm công an phong tỏa cây xăng tại Bình Phước

Ngày 25-3, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ công an và Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa khám xét cây xăng Phúc Lộc Thọ nằm trên quốc lộ 14 (xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).



Lực lượng công an phong tỏa cây xăng. Ảnh: KD

Theo ghi nhận, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an, công an tỉnh Đồng Nai và công an tỉnh Bình Phước đã phong tỏa toàn khu vực cây xăng Phúc Lộc Thọ. Bên trong lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa, làm việc tại cây xăng trên.

Theo nguồn tin của PLO, việc phong tỏa khám xét cây xăng này vì có liên quan đến đường dây xăng giả khủng ở Đồng Nai.

Mới đây vào ngày 9-3, hàng loạt cây xăng trong hệ thống cây xăng Vân Trúc tại Bình Dương và TP HCM cũng bị phong tỏa khám xét.

Ngay sau đó, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp vợ chồng ông Lê Thanh Tú (55 tuổi) và bà Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi) để điều tra hành vi buôn lậu.

Vợ chồng Tú và Vân là chủ điều hành hệ thống cây xăng của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc.



Lực lượng công an phong tỏa tại các cây xăng thuộc hệ thống cây xăng Vân Trúc. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM.

Đồng thời, công an bắt quả tang các nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Vật chứng thu giữ là gần 2,7 triệu lít xăng giả, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan.

Theo ước tính, hằng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8-2020 đến nay, các nghi can đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Trong chuyên án này, đến nay công an đã bắt giữ khoảng hơn 40 người và đang tiếp tục điều tra mở rộng.