Ngày 5-9, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay, Công an huyện Châu Thành A vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hương (48 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bà Hương bị công an khởi tố, bắt tạm giam tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại huyện Châu Thành A hồi đầu tháng 8-2021.



Theo kết quả điều tra, ngày 9-8, bà Hương đã lợi dụng xe có mã luồng xanh đi từ TP.HCM đến thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A) và không khai báo y tế, còn tiếp xúc nhiều người.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bà Hương. Ảnh: CAHG

Cụ thể, sáng 12-8, bà Hương cùng tài xế xe tải đi từ Hậu Giang đến TP.HCM giao hàng. Chiều cùng ngày, cả hai quay về lưu trú tại ấp Thị Tứ (thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A).

Đến ngày 14-8, hai người đến nhà người bạn ở xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp) để trao đổi công việc.

Trưa cùng ngày, bà Hương đến Trạm Y tế xã Thạnh Hòa để khai báo y tế. Tại đây, lực lượng chức y tế xác định bà Hương là người về từ vùng có dịch nên yêu cầu đi cách ly y tế tập trung, tuy hiên bà Hương không đồng ý và rời khỏi trạm y tế.

Chiều cùng ngày, bà Hương còn đến thăm nhà anh ruột ở xã Trường Long A (huyện Châu Thành A), đến tối bà về nghỉ tại nhà một người thân khác ở cùng xã.

Sáng 15-8, bà Hương đến Trạm Y tế xã Trường Long A đăng ký test nhanh thì có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT- PCR sau đó, bà Hương dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bà Hương được đưa đi cách ly, điều trị tại BV Dã chiến Hòa An (huyện Phụng Hiệp).

Đến ngày 30-8, bà Hương được điều trị khỏi, lực lượng y tế cho xuất viện về và yêu cầu cách ly tại nhà mẹ ruột ở xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp).

Qua điều tra dịch tễ trong khoảng thời gian từ ngày 9-8 đến ngày 28-8, có 1 trường hợp F0, 16 trường hợp F1 và 16 trường hợp F2 có liên quan đến bà Hương.

Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A phát hiện bà Hương có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.