Kẻ ngáo gây thảm án ở Bình Tân khai là 'đang tiêu diệt kẻ xấu'

Ngày 3-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân bàn giao Trương Tín (29 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cùng hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai kinh hoàng của kẻ thủ ác



Tín được xác định là kẻ đã sát hại 3 người trong gia đình bao gồm mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).



Tín cùng hai con dao gây án. Ảnh CA.

Tại cơ quan điều tra, Tín khai là tối ngày hôm trước, đi làm công trình về muộn thì bị mẹ la mắng vì gây ồn ào.

Tức giận, nam thanh niên 29 tuổi chửi bới, to tiếng đập phá đồ đạc trong nhà với biểu hiện không tỉnh táo. Trong đêm khuya, sợ có chuyện chẳng lành, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha ruột) chạy đi báo công an. Tuy nhiên, khi trở về cùng với công an thì Tín đã rời đi.

Khi vào bên trong căn nhà, ông hoảng loạn khi phát hiện 3 người thân của mình đã bị giết ở lầu 2. Ngay trong đêm Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Tân đã điều động toàn bộ lực lượng tham gia truy xét vụ trọng án.

Sau khoảng hai giờ, cảnh sát xác định được Tín đang ngồi uống cà phê với một người bạn ở địa bàn quận Tân Phú. Trinh sát mặc thường phục ngay lập tức khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Tín tỏ thái độ khá bình thản, khai rằng sau khi về nhà thì bị mẹ mắng. Liền đó, dì ruột và bà ngoại cũng chửi mắng nên tức giận.



Chiếc xe nam thanh niên sử dụng để tẩu thoát khỏi hiện trường. Ảnh CA.

Nam thanh niên sau đó xuống bếp lấy hai con dao, một loại dao nhọn và một loại dao chặt thịt to bản đi lên lầu đâm bà Kiều. Mẹ Tín và bà ngoại thấy vậy cũng vào can nên bị Tín sát hại.

Vẫn còn biểu hiện của ngáo đá, Tín khai nguyên nhân mình sát hại người thân là "tấn công loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội!?".

"Chỉ có người ngáo đá, không còn suy nghĩ được mới hành xử như vậy", Công an quận Bình Tân cho biết.

2 giờ xuyên đêm bắt kẻ giết người

“Riêng hai người thoát được là do trốn ở trong phòng. Bình thường bà Kiều ngủ riêng ở gian thờ. Mẹ Tín cùng bà Điểu (bà ngoại), bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi, dì ruột) và bé Nguyễn Ngọc Thúy Phương (13 tuổi, cháu) ngủ chung trong phòng.

Tối xảy ra vụ việc, Tín tấn công bà Kiều trước, sau đó Tín mới tấn công những người còn lại. Riêng bà Điểu do đi vệ sinh nên bị sát hại. Hai người còn lại trốn ở sau mắc áo và trong tủ. Tín đập bể kính đòi vào nhưng không mở được cửa” – một cán bộ điều tra Công an quận Bình Tân nói.

Theo một cán bộ điều tra Đội Hình sự Công an Quận Bình Tân, ngay trong đêm, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được điều động xuống hiện trường. “Nhưng mọi dấu vết của Tín đã mất hút. Tín mặc dù đi cai nghiện về nhưng ít khi xuất hiện ở nhà. Nam thanh niên cũng không chơi bời với các thanh niên gần nhà. Bên cạnh đó người này cũng không dùng số điện thoại nên công tác truy xét gặp khó khăn” – vị cán bộ điều tra Công an quận Bình Tân cho biết thêm.



Sau khi gây án, Tín bỏ trốn về quận Tân Phú và bị Công an quận Bình Tân bắt sau đó 2 giờ đồng hồ. Ảnh CA.

Trong đêm mưa, nhiều trinh sát tỏa đi khắp các khu vực quận huyện, rà soát từng manh mối nhỏ nhất từ hệ thống camera an ninh cho đến các tiệm game bắn cá ở khu vực.

"Chúng tôi rà soát thêm ở các bệnh viện vì nghi ngờ trong quá trình gây án có thể Tín bị thương nhưng không ra được manh mối. Sau quá trình tích cực truy xét các mối quan hệ, bạn bè, chừng hai giờ đồng hồ sau thì xác định được Tín” – lãnh đạo đội Hình sự Công an quận Bình Tân thông tin.

Theo đó, Tín sau khi gây án thì chạy về nơi làm việc ở công trình xây dựng trên địa bàn phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) gặp một người bạn nên rủ đi uống cà phê.

Khoảng 3 giờ sáng 3-5, khi trinh sát Công an quận Bình Tân khống chế, Tín vẫn còn đang ngáo, thủ dao nhọn.