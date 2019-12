Ngày 31-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối ba bị can về tội đưa hối lộ xảy ra tại Thanh tra giao thông Cần Thơ.

Các bị can gồm: Nguyễn Thọ Điền - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Lộc Phát An Giang; Nguyễn Bá Kiệt - Chủ tịch DNTN vận tải Minh Khang và Huỳnh Anh Duy - Quản lý của công ty TNHH SXTM Thái Dương. Cả ba bị khởi tố để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Vụ việc đang được cơ quan Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ

Như PLO đã thông tin, trước đó TAND các cấp đã đưa ra xét xử hàng loạt thanh tra giao thông và “cò” nhận hối lộ của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm - Phó Chánh TTGT TP Cần Thơ, Đoàn Vũ Duy - Đội trưởng Đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy, Võ Hoàng Anh - Đội trưởng Đội 3 (quận Ninh Kiều), Nguyễn Trần Lưu - Đội trưởng Đội 6 (quận Thốt Nốt), Lý Hoàng Minh - Đội phó Đội 3 (Ninh Kiều), Hồ Công Thiện - Đội phó Đội 7 (huyện Phong Điền), Trần Lập Pháp - cán bộ Đội 4 (quận Cái Răng) đã câu kết với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bị bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm giao thông đường bộ.



Các thanh tra giao thông nhận hối lộ hầu tòa trước đó. Ảnh: Nhẫn Nam

Hằng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

Tổng số tiền mà các thanh tra giao thông và “cò” đã nhận hối lộ của hơn 100 tổ chức và cá nhân là hơn 4 tỉ đồng.

Qua xét xử, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Duy mức án tù chung thân, Cần 20 năm tù, Hoàng Anh 15 năm tù, những người con lại nhận mức án từ 7-10 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.