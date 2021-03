Khởi tố 5 đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép

Ngày 24-3, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và tang vật để tiến hành điều tra, khởi tố các đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép tại phường An Thới (TP Phú Quốc).



Trước đó, tối 14-3, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên biển, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới phát hiện một tàu kéo không có số hiệu đang di chuyển theo hướng từ Bãi Xếp đi Campuchia.



Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới bàn giao năm đối tượng và tăng vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: kienggiang.gov.vn



Tổ tuần tra đã phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên nhưng tàu kéo bỏ chạy. Sau đó tổ công tác khi truy đuổi và yêu cầu tàu kéo dừng lại. Kiểm tra tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 23 người đàn ông quốc tịch Việt Nam.

Làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận đang trên đường vượt biên sang Campuchia. Tổ công tác nhanh chóng xác định và tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng.

Đó là: Nguyễn Văn Đậu (61 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi), Phạm Văn Phú (46 tuổi, cùng tỉnh Long An, Vũ Văn Trường (33 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi tổ chức người xuất cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đề nghị VKSND TP Phú Quốc ra Quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra.

Chiều 22-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới đã bàn giao năm đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Các đối tượng còn lại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính.