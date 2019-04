Khởi tố 9 người bắt con nợ từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 19-4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với chín bị can tội bắt giữ người trái pháp luật.



Nhóm này gồm: Trần Quang Huy (ngụ TP Hải Phòng); Phạm Hồng Tuấn Em, Trừ Thị Kim Đúng, Phan Hồng Hải (cùng ngụ tỉnh Long An); Trần Phú Quang, Nguyễn Tấn Minh (cùng ngụ TP.HCM); Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Thị Ngọc Hạnh (cùng ngụ tỉnh Bình Phước); Nguyễn Hữu Hoàng (ngụ tỉnh Quảng Ngãi); Mai Anh Tấn (ngụ tỉnh Tây Ninh); Đỗ Hữu Cương (ngụ tại TP Hà Nội).



Nhóm bắt người trái pháp luật bị khởi tố.

Riêng một người tên Duyên (quê Bến Tre) là chủ mưu trong vụ bắt giữ người trái pháp luật đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy bắt.



Trước đó, khoảng 18 giờ tối 10-4, Công an tỉnh phối hợp cùng công an TP Bến Tre kiểm tra nhà nghỉ số 9 (khu phố 3, phường Phú Khương, TP Bến Tre) phát hiện 11 người đang giữ chị Trần Thị Ngọc Trinh (ngụ tại TP.HCM) và anh Đặng Quốc Chiến (ngụ TP Hà Nội).

Qua làm việc Trinh và Chiến kể họ sang Campuchia đánh bạc bị thua nên vay tiền của Duyên với lãi suất cao và không có tiền trả.



Do không có tiền trả nên Trinh bị nhóm của Duyên giữ lại Campuchia từ ngày 7-4, Chiến bị giữ tại Campuchia từ ngày 29-3. Đến ngày 9-4, Trinh, Chiến cùng bị đưa về Bến Tre và tiếp tục bị giữ tại căn nhà nghỉ ở phường Phú Khương.



Theo lời Chiến khai, trong quá trình bị giữ tại Campuchia, anh này đã bị đánh rất nhiều và bị yêu cầu liên hệ với gia đình đem tiền đến trả.