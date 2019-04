Khởi tố bị can, bắt tạm giam Khá 'bảnh'

Chiều 3-4, trao đổi với PLO.VN, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.



Khá "bảnh" bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngoài Khá, bốn bị can khác cũng đang bị điều tra liên quan đến hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, cùng trú tại Bắc Ninh). Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án nói trên.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 1-4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Khá “bảnh” cùng bốn người khác để điều tra về đường dây lô đề trên địa bàn.

Cùng với đó, công an cũng khám nhà thanh niên này và thu giữ một số giấy tờ liên quan. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Khá “bảnh” dương tính với ma túy.

Ngô Bá Khá được biết đến với cái tên Khá “bảnh”, là một hiện tượng mới nổi trên mạng xã hội Facebook. Khá có hàng loạt clip tự quay với các nội dung nói tục, chửi thề, mang dao kiếm, giang hồ…

Các nội dung mà Khá truyền tải đều lệch chuẩn nhưng thanh niên này lại được rất nhiều người trẻ hâm mộ. Facebook cá nhân của Khá có hơn 600.000 người theo dõi.

Vừa qua, khi Khá xuất hiện ở TP Yên Bái, nhiều học sinh còn mặc nguyên đồng phục, thậm chí cả người lớn lao tới chụp ảnh chung, phấn khích gọi tên...

Kênh YouTube của Khá có hơn 1,8 triệu người theo dõi, mỗi clip Khá đăng tải đều có từ vài trăm ngàn tới cả triệu lượt xem.

Ngày 26-3, Khá đăng một video lên Youtube với tựa đề “đi xe máy tốn xăng bực mình đập xe”. Trong clip, Khá "bảnh" đi một chiếc xe tay ga nhưng kêu là tốn xăng, sau đó rủ bạn của mình dùng gậy sắt đập nát chiếc xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó đã phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh.

Trước đó, Khá cũng bị Cục CSGT lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc để chụp ảnh.