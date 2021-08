Ngày 9-8, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Vũ (29 tuổi, ngụ khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Bị can Lâm Văn Vũ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 6-8, chị T. (31 tuổi) đi đến đường Lê Công Thành thuộc khóm 5, phường Châu Phú A để mua túi nylon. Lúc này, Vũ cầm ống kim tiêm đi đến nói mình bị nhiễm HIV và đe dọa buộc chị T. cho tiền. Sợ hãi, chị T. đưa cho Vũ 17.000 đồng.

Sau đó chị T. đi trình báo Công an phường Châu Phú A.

Quá trình xác minh điều tra, công an đã bắt giữ Vũ. Ngoài vụ việc trên, Vũ còn dùng ống kim tiêm đe dọa người dân để thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác trên địa bàn phường Châu Phú A.