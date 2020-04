Khởi tố thanh niên tông cảnh sát khi qua chốt kiểm soát COVID

Ngày 10-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã khởi tố Vi Văn Thái (23 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Vi Văn Thái được xác định là nghi can đã điều khiển xe máy tông vào cán bộ công an phường Đồng Hoà đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch COVID-19.



Vi Văn Thái (bìa phải) đã bị bắt giữ sau khi tông cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, đêm 5-4, Thái điều khiển xe máy chở một người bạn cùng quê chạy trên đường Đồng Hoà (quận Kiến An). Khi tới chốt phòng chống dịch COVID-19 của phường Đồng Hoà, tổ công tác đã ra hiệu cho Thái dừng xe kiểm tra thân nhiệt nhưng Thái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.



Trong lúc bỏ chạy, xe của Thái đã tông trúng, làm bị thương ông Phạm Minh Đông, Phó trưởng Công an phường Đồng Hoà đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Thái đưa về trụ sở Công an phường làm việc và chuyển hồ sơ cho Công an quận Kiến An xử lý.