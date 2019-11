Ngày 19-11, Công an Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Bị can Nguyễn Anh Kiệt.

Tại cơ quan công an, Kiệt khai năm 2018, thông qua mạng xã hội Kiệt quen và nảy sinh tình cảm với em K (13 tuổi). Tối 24-8, Kiệt chở người yêu nhí đi chơi và ăn nhậu. Sau đó, cả hai đi thuê nhà nghỉ và xảy ra quan hệ tình dục.

Sự việc bị gia đình em K. phát hiện và trình báo công an.