Ngày 17-8, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Phi Nhân (31 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít) về tội chống người thi hành công vụ.



Bị can Trần Phi Nhân. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 13-8, sau khi uống rượu, Nhân điều khiển xe máy đi ra quốc lộ 53.

Khi đi đến ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ thì Nhân bị lực lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 chặn lại kiểm tra và không cho qua chốt.

Tức giận, Nhân dùng lời lẽ thô tục lăng mạ, xúc phạm, chống đối và đánh lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã khống chế Nhân đưa về cơ quan Công an làm việc.

Bước đầu, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.