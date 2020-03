Lời khai kẻ vào chùa sát hại thượng tọa và cô gái

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp vào hiện trường điều tra Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đến hiện trường vụ án mạng để phối hợp hỗ trợ cùng ban chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận. Đoàn công tác cùng công an tỉnh tập trung lực lượng thu thập chứng cứ với quyết tâm sớm điều tra, đưa hung thủ ra ánh sáng trong thời gian ngắn nhất… Về hai nạn nhân là thượng tọa Thích Nguyên Lộc và cô gái 19 tuổi làm công quả, họ đã được gia đình, địa phương lo hậu sự. __________________________________ Vụ án gây rúng động ở địa phương, gây ra nhiều đồn thổi về nguyên nhân gây án nên ban chuyên án huy động lực lượng quyết tâm phá án và chỉ sau hơn 48 giờ đã bắt khẩn cấp hung thủ. Đại tá PHẠM THẬT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận,

Trưởng ban chuyên án